Vurgunun vurgununu yaptılar: Kombassan'a 140 milyonluk kıyak

AKP'nin Meclis'ten geçirdiği düzenlemeyle birlikte Kombassan Holding hakkında açılan davalar düştü.

Vatandaşlardan "kâr payı verilecek" denilerek topladığı milyonlarca lirayla büyük bir vurgun yapan şirket, daha sonra imaj düzeltme faaliyeti kapsamında ismini Bera Holding olarak değiştirdi.

Hakkında 3 bin dolayında dava olan şirketin yardımına AKP koşarken, Meclis'ten geçirilen düzenleme sonrası şirket hakkındaki tüm davaların düşmesinin yolu açıldı.

AKP döneminde Enerji Bakanlığı yapmış olan Ali Rıza Alaboyun'un başında olduğu Bera Holding, davaların düşmesiyle birlikte borsada yükselişe geçerken, KAP'a yaptığı açıklamada kasasına 140 milyon lira girdiğini duyurdu:

Yerel mahkemelerde veya Yargıtay aşamasında devam eden yaklaşık 3000 dolayında davanın, anılan madde hükmü gereğince hüküm kurulmaksızın sona ermesi beklenmektir.

Davaların sona ermesi ile birlikte süreç içerisinde, görülmekte olan davalara ilişkin olarak Holdingimiz tarafından mahkemelere depo edilen 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paranın iade edilmesi ve kanun hükmüne göre bu davalara ilişkin olarak davacılara ödenmesi gereken yargılama giderleri ile maktu vekalet ücreti nedeniyle 15 milyon TL düzeyinde bir nakit çıkışı ile birlikte Holdingimize 140 milyon TL düzeyinde net nakit girişinin olacağı hesaplanmaktadır.

Bu kaynak Grup yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesinde kullanılacak olup, kredi yükünün azalmasına önemli katkı sağlayacaktır.