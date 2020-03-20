VİDEO I Urfa'da kapalı camiye girmek için kapıyı kırmak istedi

Urfa'da kapalı olmasına rağmen gittiği caminin kapısını kırmaya çalışan vatandaş, 'Nerde bu müslümanlar, gelin bu kapıyı kıralım. Bugün cuma. Bu nasıl kural, Kuran'da böyle bir şey yazıyor mu?' diye bağırdı.

Şanlıurfa'da koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan camiye giden bir kişi caminin kapısını zorladı.

Urfa şivesi isimli hesapta yer alan videoya göre "Nerde bu müslümanlar, gelin bu kapıyı kıralım. Bugün cuma" diye bağıran vatandaş, "Neyden korkuyorsunuz, Allah'tan korkun" diye bağırıp kapıyı tekmeleyerek kırmaya çalıştı.

Caminin kapısından ayrılmayan vatandaşın yanına gelen ve "Evinizde kalın diyoruz" diyen sivil polislere "Evimde ölmeyecek miyim? Bu nasıl kural, Kuran'da böyle bir şey yazıyor mu?" yanıtını verdi.