Üniversitedeki silahlı, satırlı saldırıya ödül gibi ceza!

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 4 yıl önce iki solcu öğrenciye silah, satır ve palalarla saldıran 4 saldırganın 3’nün yargılandığı davada ödül gibi cezalar çıktı.

Olay 19 Mayıs 2016’da Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’nde yaşandı. Gazi Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Gelebek ile Ankara Üniversitesi’nde o dönem öğrenci olan İsa Kök ve Emrehan Bayramusta’nın arasında bulunduğu 4 kişi, belinde silah, satır ve palalarla, Cebeci Yerleşkesi’ne girdi. Hiçbir güvenlik aramasından geçirilmeyen 4 faşist saldırgan, hukuk fakültesinin kantininde hukuk öğrencileri Hakan Cin ve Ali Can Süt’e saldırdı. Kameralara yansıyan görüntülere göre Mehmet Ali Gelebek belindeki silahı çekerek öğrencilere doğrulttu. Emrehan Bayramusta’nın belinde de silah olduğu görüldü. Araya kantin çalışanları girince şüpheliler okuldan kaçtı. Hastaneye kaldırılan Hakan Cin’in başına 20 dikiş, Ali Can Süt’ün sırt ve başına ise 15 dikiş atıldı.

‘ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Öğrencilerin avukatları Nilay Nayman ve Hülya Yıldırım, şüpheliler hakkındaki davanın “adam öldürmeye teşebbüs”, “eğitim ve öğrenimin engellenmesi”, “nefret ve ayrımcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından açılmasını istedi. Ancak Ankara Savcılığı, olayı “iki taraf arasında okul içerisinde kavga” şeklinde değerlendirdi. Savcılık, şüpheliler hakkında iki ayrı iddianamede sadece “yaralama” suçundan dava açtı.

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, öğrencilerin avukatları Nayman ve Yıldırım, saldırının öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek, dosyanın ağır cezaya gönderilmesini, şüphelilerin tutuklanmasını ve iki şüpheliyi bulmak için zanlıların HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme tüm talepleri reddetti. 7 Ocak’taki duruşmada kararını açıklayan mahkeme; sanık Kök’e, “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi de uygulayarak iki kez 1 yıl 5 ay 24 gün hapis cezası verdi. Sanık Mehmet Ali Gelebek ve Emrehan Bayramusta’ya da her iki müştekiye yönelik yaralama eyleminden ikişer kez 1 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası verildi. Üç sanığa verilen cezalar ertelendi.