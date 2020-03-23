Umre için Mekke'de olan 72 Türk vatandaşının testi pozitif çıktı!

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Pazar günü ülkede toplam 199 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı ve bu vakaların 72’sinin umre ziyareti için Mekke'de bulunan Türk vatandaşları olduğunu söyledi.
Söz konusu Türk vatandaşlarının, geçen hafta virüse yakalandığı tespit edilen bir kişiyle kaldıkları otelde temasta bulnduklarının belirlendiği de belirtildi.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü El Abdel Ali, Mekke’de bulunan 72 hastanın durumlarının iyi olduğunu ve Mekke’deki hasta karantina merkezinde tedavi edildiklerini söyledi.
Son açıklamayla birlikte Suudi Arabistan’daki koronavirüs vakası sayısı 511’e yükselmiş oldu.