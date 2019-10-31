Uçaklarda yeni tehlike: THY birini durdurdu, 220 uçak daha var

ABD'li havacılık devi Boeing'in 737 Max serisindeki uçakların üst üste karıştığı kazalar sonrası kızağa çekilmesinin ardından şimdi de Türkiye'de de 220 adet bulunan 737 NG modellerinde kriz çıktı. Kanat bağlantılı çatlaklar nedeniyle 50'den fazla uçak seferden kaldırılırken, bu uçaklardan birinin de THY'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Üst üste neden olduğu iki kazada toplam 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing'in 737 Max uçakları kızağa çekilirken, şimdi de 737 NG serisi uçaklarda önemli bir problem ortaya çıktı.

Uçaklarda kanat bağlantılı çatlaklar tespit edilirken, benzer bir sorunun THY filosundaki bir uçakta da görüldüğü ve seferden kaldırıldığı öğrenildi.

THY'DE TOPLAM 98 ADET VAR

Kokpitaero'nun haberine göre, Türk Hava Yolları filosundaki TC-JGF tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı kanat gövde bağlantısında bulunan çatlak nedeniyle seferden alındı. 2002 model uçak THY filosuna aynı yılın mart ayında katılmıştı. Filodaki diğer 737-800 uçakları da kontrol ediliyor. THY'de halen 98 adet 737NG modeli bulunuyor.

737 MAX’LERDEN SONRA SIRA NG’LERDE

Boeing’in 737 MAX’ten sonra şimdi de Next Generation (NG - Yeni Nesil) olarak adlandırılan 600-700-800 ve 900 serilerinde çıkan sorunun kaynağı da tespit edildi. İncelemede, kanat ve gövde bağlantısını sağlayan 4 ana parçada çatlak olduğu ortaya çıktı.

Normalde bu parçaların ömrü 90 bin iniş kalkış. Ancak yapılan kontrollerde, 35 bin iniş kalkışta oluşan çatlaklar sonrasında ABD Havacılık Otoritesi FAA harekete geçti.

Gerçekleştirilen bakım işlemlerinde 25 uçakta çatlak tespit edildi. Southwest Havayolları, kendi filolarındaki iki uçakta çatlak tespit edildiğini kamuoyu ile paylaştı.

Bugün yapılan açıklamada ise Avustralyalı havayolu Qantas, 50 737NG tipi uçağını kontrol amaçlı yere indirdi. Gerçekleştirilecek bakım işleminin ardından uçaklar yeniden sefere verilecek.

Sorun kapsamında 400'e yakın uçağın seferi durdurulurken, şirket 500'ün üzerindeki uçağını da teslim edemedi.

TÜRKİYE'DE 220 ADET 737NG VAR

Halen Türk Hava Yolları'nda 1 adet 737-700, 82 adet 737-800 ve 15 adet de 737-900 uçağı bulunuyor.

SunExpress 60, Pegasus 38, Corendon ise aynı modelde 20 uçağa sahip.

Öte yandan THY'nin filosundaki 12 adet 737MAX ise mart ayından bu yana uçamıyor. THY'nin ayrıca üretimi tamamlanmış 12 uçağı ABD'de bekletiliyor.