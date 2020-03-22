Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a çıktı, toplam 1236 vaka var

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a çıktı. Son 24 saatte 289 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu. Toplam hasta sayısı 1236’ya ulaştı. Bakan Koca şimdiye kadar toplam 20 bin 345 test yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 289 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, toplam can kaybı 30'a yükseldi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar. BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.''