Tuğba öğretmenin ölümünde cinayet şüphesi

Çankırı’da yaşadığı evde ölü bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Açıkgöz’ün kardeşi Abdulsamet Açıkgöz, 'İntihar süsü verilerek cinayet işlendiğini düşünüyorum. Olayın olduğu gece evden gürültü duyulması, annemin Tuğba’nın vefatının ardından yıkadığı esnada vücudunda gördüğü morluklar bunu göstermektedir' dedi.

Çankırı merkezde yaşayan ve özel bir okulda edebiyat öğretmeni olan Tuğba Açıkgöz'ün ölümü sonrası intihar iddiası gündeme geldi.

Ancak daha sonra Tuğba’nın intiharına inanmayan yakınları, erkek arkadaşı M.M.’den şüphelenerek şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tuğba Açıkgöz’ün ablası Munise Açıkgöz, polise verdiği ifadesinde, kardeşinin intihar edecek birisi olmadığını söyleyerek, "Kardeşimin görüştüğü M.M. psikolojik sorunları olan birisiymiş. Daha önce de kardeşimi darp etmiş ve tehdit içerikli mesajlar atmış. Kardeşimin vefatından sona vücudunda morluklar olması ve parmaklarında kırıklar olması bu durumu doğruluyor. Komşularından biri olayın olduğu gece Tuğba’nın dairesinden tartışma seslerinin geldiğini söyledi. Ben bu olayın intihar olmadığını düşünmüyorum. M.M. isimli şahsın kardeşimi öldürdüğünü düşünüyorum. M.M.’den davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Tuğba Açıkgöz’ün kardeşi Abdulsamet Açıkgöz ise, "İntihar süsü verilerek cinayetişlendiğini düşünüyorum. Olayın olduğu gece evden gürültü duyulması, annemin Tuğba’nın vefatının ardından yıkadığı esnada vücudunda gördüğü morluklar bunu göstermektedir. Delillerin toplanmasını, soruşturmanın genişletilmesini istiyorum. M.M.’den davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Tuğba Açıkgöz ile bir süre ev arkadaşlığı yapan G.D. ise, M.M.’nin sürekli yaşadıkları eve gelmesinden dolayı rahatsız olup, evden ayrıldığını söyleyerek, "Tuğba abla kendisini asacak birisi değildir. Ben M.M.’nin psikolojisinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Daha önceden Tuğba’yı darp ettiğini ve ara ara kavga ettiklerini biliyorum" diye konuştu. İzmir’de yaşayan arkadaşı Z.T. ise Tuğba Açıkgöz’ün M.M. ile geçen yıl Ağustos ayında tanıştığını kaydederek, "Tuğba bana telefonda, erkek arkadaşından baskı ve fiziksel şiddet gördüğünü anlattı. Tuğba’nın bana anlattığına göre, M.M. kendisine sürekli ’sen ölmeyi hak ediyorsun’, ’sen yalnız öleceksin’ gibi söylemlerde bulunmuş. Ben Tuğba’nın intihar ettiğine inanmıyorum. Eğer intihar etseydi, bu kendini asarak değil, ilaç kullanmak gibi daha kolay yöntemleri denerdi. Bu olayda M.M’nin etkisinin olduğunu düşünüyorum."

Soruşturma kapsamında olayla ilgili M.M.’nin de ifadesine başvurulduğu, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.