TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Türkiye'nin salgın stratejisi yok

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, Türkiye'nin koronavirüs salgınına ne kadar hazır olduğu tartışmalarına ilişkin sorularımızı yanıtladı. Adıyaman, tulum yerine yağmurluk verilen sağlık emekçilerine dikkat çekti, illerdeki pandemi kurullarında sağlıkçı yerine ticaret odası başkanlarına yer verildiğini aktardı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, “Türkiye salgına ne kadar hazırdı?" sorumuza kapsamlı yanıtlar verdi.

Hastanelerde tulum yerine yağmurluk giymek zorunda kalan sağlık emekçilerinden söz eden Adıyaman, Türkiye'nin salgınla mücadele konusunda bir stratejisi olmadığını, sağlık emekçilerinin en temel taleplerinin dahi karşılanamadığını aktardı.

“Bu hastalık Çin’de görüldüğü sırada TTB olarak 4 Ocak’ta bir açıklama yaptık ve ilk uyarılarımızı sıraladık. O zaman salgın ne Avrupa’da yayılmış ne de Türkiye’nin komşu ülkelerini sarmıştı. Bizim daha en başta yaptığımız ilk açıklamadan bugüne salgına karşı stratejimizin ne olduğuna dair en ufak bir ipucuna hâlâ sahip değiliz” diyen Adıyaman, “Türkiye salgına hazırlıklı mıydı?” sorusuna “hayır” yanıtını verebileceklerini dile getirdi.

‘MASKE YOK, ÖNLÜK YOK… YAĞMURLUK KULLANILIYOR’

Türkiye’nin halihazırda da hazırlıksız olduğunun kesin olduğunu vurgulayan Adıyaman, hâlâ birçok sağlık biriminde en temel ihtiyaçların eksik olduğunu dile getirdi.

Erdoğan’ın “yeterli maske dağıtıldı” açıklamasına da yanıt veren Adıyaman, “Cerrahi maske 3-4 saatte bir değişmeli, her gün bir sağlık çalışanına en az 3 tane maske lazım. Ancak bunun yanına bile yaklaşılamıyor. Her gün onlarca hastaneden, sağlık merkezinden bu tip ihtiyaçları olduğuna ilişkin mesajlar ulaşıyor. N-95 maskesine gelince, kullanım yeri belli, oldukça önemli bir maske. Bunun da kesinlikle yeterli düzeyde olmadığını biliyoruz maalesef” diye konuştu.

Salgın hastalarını karşılayacak sağlık çalışanlarının özel tulum giymesi gerektiğini söyleyen Adıyaman, kendilerine gelen bazı bilgilere göre bazı yerlerde “yağmurluk” giyildiğini bildiklerini aktardı.

SADECE ATEŞ ÖLÇÜMÜYLE 200 BİN KİŞİ YURDUN HER YERİNE DAĞILDI

Salgın gündemi sonrası Türkiye’ye yurt dışından yaklaşık 350 bin kişinin geldiğini belirten Adıyaman, alınmayan önlemlere ilişkin şöyle konuştu:

Burada yüzlerden değil, on binlerden bahsediyoruz. Bunların en az 200 bininin ülkeye nasıl giriş yaptığını hepimiz gördük. Sadece bir ateş kontrolü yapıp ülkenin dört bir yanına yaydılar. Sadece bu bile Türkiye’nin salgına karşı hiçbir hazırlığının olmadığının ispatı. Umreden gelenler bir gece yarısı öğrenci yurtları boşaltılıp hiçbir sterilizasyon işlemi yapılmadan buralara yerleştirildi. Oysa güneyde oteller bomboş, gerekli hazırlıklar yapılıp buralarda planlamalara gidilebilirdi.

HASTANELERDE ORGANİZASYON BİLE YAPILMADI

Hastanelerdeki organizasyonların en baştan planlanması, en ince ayrıntısına kadar tanımlanması gerektiğine dikkat çeken Adıyaman, “Organizasyon anlamında da süreç iyi yönetilmedi. Nasıl giysi kullanılmalı, maske kullanımı nasıl olmalı gibi başlıklar, yoğun bakım eğitimleri çok geç başladı” dedi.

“Türkiye kesinlikle yeteri kadar hazırlıklı değildi” vurgusunu yineleyen TTB Başkanı Sinan Adıyaman, “Çok eleştirilen ve büyük tepki çeken İngiltere sonrasında vazgeçtiği bir strateji devreye soktu. İyi ya da kötü anlamında söylemiyorum bunu. Çin, Güney Kore, Almanya, belli stratejilerle hareket ettiler, ediyorlar. Türkiye’de ise bir stratejiden söz etmek hâlâ mümkün değil” dedi.

TEST SAYILARI HÂLÂ ÇOK AZ

Türkiye’de test sayılarının hâlâ yeterli düzeyde olmadığı, bunun da hastaları izole etme konusunda işleri zorlaştırdığını da sözlerine ekleyen Adıyaman, “Türkiye test sayısını arttırmadan vaka sayıları yükselmeye devam ediyor, bu sayı arttıkça gerçek vaka sayısına da yaklaşacağız ama salgın çok daha fazla yayılım gösterecek. Şu anda test sonucu negatif çıkan bazı hastalar da oluyor ancak bu hastaların diğer klinik bulguları hastalığa yakalandıklarını gösteriyor. Bu nedenle Bakan sadece “test pozitifleri” açıklıyor. Bu sayının daha fazla olduğunu görmek gerekiyor. Çin 100 hastasından 38'inin pozitif sonuç olmadan Kovid-19 tedavisi gördüğünü ve iyileştiğini açıklamıştı örneğin” ifadesini kullandı.

YENİ AÇILAN HASTANELER İSTANBUL’A YETECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da açılan ve açılacak olan yeni hastanelere ilişkin açıklamasını da sorduğumuz Sinan Adıyaman, "İstanbul’da salgın konusunda bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Bu tablo şimdilik örneğin Ankara’da böyle değil. İstanbul için önceki gün İstanbul Tabip Odamızın bir açıklaması vardı, önümüzdeki hafta yoğun bakımların yetmeyebileceği şeklinde. Türkiye’de 20 bin üzerinde erişkin yoğun bakım yatağı var. İstanbul nüfus oranına bakarsak yeterli sayıda yoğun bakım kapasitesine sahip değil. Salgın yayıldığında önümüzdeki hafta buralar yeterli olmayabilir. Bu nedenle sahra hastaneleri için bir planlama yapılmalı” dedi.

Bu tip planların şimdiye kadar çoktan yapılması gerektiğini, bu planları yapan bir ülke için “salgına hazırdı” denilebileceğini vurgulayan Adıyaman, "TTB birçok konuda önemli çağrılar yaptı iktidara ancak tüm adımların gecikmeyle atıldığına şahit olduk. Oysa önümüzde İtalya örneği vardı, hangi adımların geç atıldığında telafisiz zararlara neden olabileceğini biliyorduk, bunu söyledik ama yine de gerekenler yapılmadı” diye konuştu.

TİCARET ODASI VAR, HEKİMLER YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla birlikte illerde kurulan pandemi kurullarında TTB’nin ve bağlı odaların yer bulamadığını söyleyen Adıyaman, “Örneğin Kocaeli’de Sanayi Odası, Ticaret Odası var ancak Tabip Odası yok. Salgın koşullarında bu tarz bir siyasete devam edemezsiniz, buna hakkınız yok. Burada söz konusu olan halk sağlığı” dedi.