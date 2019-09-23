Torpille atanan vekil kızına bakanlık koruması: İşe gitmeden maaş aldı...

Eski AKP’li milletvekilinin kızına yapılan kıyak atamayla ilgili soruşturma izni verilmedi. Açıktan atamayla Kütahya Belediyesi özel kaleminde işe giren ve 5 ay işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkan eski AKP Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu’nun kızı Sümeyra Tuncer’le ilgili soruşturma talebine İçişleri Bakanlığı ‘Soruşturmaya gerek yok’ kararı verdi.

Torpille Kütahya Belediyesi'nde işe giren ve 5 ay boyunca belediyeye gitmeden maaş alan eski AKP'li vekil Hüsnü Ordu’nun kızı Sümeyra Tuncer’le ilgili soruşturmayı İçişleri Bakanlığı engelledi.

Bakanlık yazısında, “143 gün rapor alması mevzuata aykırı olsa da bunda belediye başkanının suçu yok” dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Tuncer'i işe alıp 6 ayda yaklaşık 5 ay rapor almasına göz yuman eski AKP'li Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da bakanlık tarafından aklandı. Bakanlık, yazısında, “Kütahya Belediyesi'nde alınan raporların mevzuata uygun olup olmadığına da bakılmamaktadır” denildi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve bir grup vatandaş, açıktan atamayla memur yapılan ve 6 ay hiç işe gitmeden maaş aldığı belirtilen Sümeyra Tuncer'le ilgili işlemlere göz yumduğu gerekçesiyle eski Kütahya Belediye Başkanı AKP'li Kamil Saraçoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AKP'li Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Tuncer'in, Kütahya'da olması gerekirken Ankara'da yaşadığı ve internet üzerinden “kedi satışı” yaptığı ortaya çıkmıştı.