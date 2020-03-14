Toplam 16 ülke ile yolcu taşımacılığı durduruldu

Türkiye yeni koronavirüs pandemisine karşı önlemler kapsamında yolcu taşımacılığının durdurulduğu ülke sayısı 16'e çıktı.

Türkiye, yeni koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında toplam 16 ülkeye kapılarını kapattı. Daha öncesinde 3 Şubat'tan itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren de Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşlar kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın katılımıyla dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması kararı alındı. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar, bugün sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durduruldu.



Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki telefon görüşmesi ardından iki ülkenin karşılıklı olarak kara ve hava ulaşımının durdurulması kararı alındı.



Ayrıca Gürcistan'la da yolcu taşımacılığı askıya alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan ve tüm hudut kapılarının söz konusu 9 ülkeden gelen yolculara kapatıldığını içeren genelge, tüm valilik, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve hudut mülki idare amirliklerine gönderildi. Bu 9 Avrupa ülkesi vatandaşlarıyla son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşlarının Türkiye'ye alınmayacağı bildirilen genelgede, belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi. Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belirtilen ülkelere seyahatlerinin geçici olarak durdurulduğu, ismi geçen ülkelerle ilgili olarak, daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacağı vurgulandı.

Deniz taşımacılığında alınan önlemler kapsamında da Türkiye limanlarına gelen gemilerin limana gelmeden 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlüğünü 48 saate çıkarıldı.

Türkiye'ye giriş yapacak Türk ve yabancı bayraklı gemilerin son 10 liman bilgileri alınarak, son 10 limanında Çin, İran, İtalya, Almanya, İsveç, Hollanda, Fransa, İspanya, Danimarka, Norveç, Belçika, Tayland, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur limanlarına uğrak yapması veya bu ülke vatandaşlarının son 14 gün içinde gemiye katılımlarının tespit edilmesi halinde, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli işlemler yürütülecek.