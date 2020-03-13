Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı 5'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de görülen koronavirüs vaka sayısının 5'e çıktığını açıkladı. Koca hastanelerde mesai saatlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 5'e çıktığını açıkladı.

Koca "Aynı temas içinde 3 yeni tanı daha koyduk. Tanımlı çevre içinde. 5 vaka birbiri ile bağlantılı" dedi.

Koca, vakaların genel durumuna ilişkin soru üzerine "İki vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum" dedi.

Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte koronavirüs konusunda Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca Türkiye'de vakanın seyrinin diğer ülkelere kıyasla daha avantajlı durumda olduğunu söyledi.

HASTANELERE ZİYARET YASAĞI

Koca alınan yeni önlemleri şöyle sıraladı:

- "Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek. Mesai dışında sadece 1 kişiye izin verilecek."

- "Raporlu hastalarımız, rapor süresi dolduğunda hastaneye başvurmadan doğrudan Aile ve Sağlık merkezlerinden alabilmeyi sağlayacak şekilde çalışmalar yapılıyor."

- "Kamu çalışanların kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bir genelge yayınlanmış oldu."

- "Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek kongre, konferans gibi etkinlikleri erteledik."

ALO 184 KORONA DANIŞMA HATTINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

- "Vatandaşlarımızın arayabileceği ALO SABİM 184 hattını SABİM Korona Danışma Hattı’na dönüştürüyoruz."

- "Yurtdışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan bir karar çıktı."

- "Vatandaşımızın yurtdışına mümkün mertebe çıkmaması gerektiğini hassasiyetle ifade ediyoruz. Yurtdışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını ise yanlış buluyoruz."

- "Dokuz ülkeye daha uçuş yasağı dün Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki toplantıda yapılmasına karar verdi. Bununla ilgili detayları sayın bakanım birazdan söyleyecek."

- "Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süre vazgeçeceğiz."

- "ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye konusunda bir kaygı taşımadığını gösterdi. Kapımız dünyadan her gelene bu dönemde açık değildir."

CEZAEVLERİNE GÖRÜŞ YASAĞI, DURUŞMALARA ERTELEME

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ceza infaz kurumuna girmeden önce ilk kabul raporlarıyla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra alınması sözkonusu" dedi. Gül "Tüm hapishanelerde açık ve kapalı görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir" dedi.

Güvenlik ve hastalık dışında nakillerin de ertelendiğini söyleyen Bakan Gül ayrıca ivedi olmayan duruşmaların ertelenmesinin de Bilim Kurulu tarafından önerildiğini söyledi.

ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN SEFERLERİN DURDURULDUĞU 9 ÜLKEYİ AÇIKLADI

Ulaştırma Bakanı Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda'ya seferlerin yarın sabah 08.00'den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı. Turhan bu tarihin Sağlık Bakanının kararıyla ileriye veya geriye alınabileceğini söyledi.