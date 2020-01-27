TKP'den 'Mustafa Suphi' sempozyumu

Bu yıl 100. mücadele yaşına giren TKP, kurucu kadrolarının katledilişinin yıldönümünde İstanbul'da bir sempozyum düzenleyecek.
TKP'den yapılan açıklamada aynı zamanda bir örgütlenme haftası ilanına yer verilirken, "Partimizin kurucu liderlerinin katledildiği 28 Ocak 1921’i de bu yaklaşımla ele alıyor ve emekçileri, aydınları, gençleri 'Mustafa Suphi örgütlenme haftasında' Parti saflarına çağırıyoruz. Örgütlenme haftası 2 Şubat’ta bir sempozyumla son bulacak" denildi.
Açıklama şöyle:
2020 Türkiye Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. yılı… Yüzüncü yıldönümümüzü tüm yıla yayılan çeşitli etkinliklerle kutlarken, komünizmin geçmişe uzanan derin köklerinin ülkemizin ve emekçi halkımızın geleceğini aydınlatma gücünü bilince çıkartmayı, bu gücü çoğaltmayı, yaymayı hedefliyoruz.
Partimizin kurucu liderlerinin katledildiği 28 Ocak 1921’i de bu yaklaşımla ele alıyor ve emekçileri, aydınları, gençleri “Mustafa Suphi örgütlenme haftasında” Parti saflarına çağırıyoruz. Örgütlenme haftası 2 Şubat’ta bir sempozyumla son bulacak.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan ve Çağdaş Sümer, Gözde Kök, Neslişah Başaran ve Aydemir Güler’in katkıda bulunacakları sempozyumda TKP’nin kuruluş dinamikleri ele alınacak.
Sempozyum, 2 Şubat 15.00’te Taxim Hill Hotel’de yapılacak.