TKP'den 'Mustafa Suphi' sempozyumu

Türkiye Komünist Partisi kurucu kadrolarının katledilişinin yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da bir sempozyum düzenleyecek. TKP'den yapılan açıklamada emekçiler, aydınlar, gençler 'Mustafa Suphi örgütlenme haftasında' Parti saflarına katılmaya davet edildi.

Bu yıl 100. mücadele yaşına giren TKP, kurucu kadrolarının katledilişinin yıldönümünde İstanbul'da bir sempozyum düzenleyecek.

TKP'den yapılan açıklamada aynı zamanda bir örgütlenme haftası ilanına yer verilirken, "Partimizin kurucu liderlerinin katledildiği 28 Ocak 1921’i de bu yaklaşımla ele alıyor ve emekçileri, aydınları, gençleri 'Mustafa Suphi örgütlenme haftasında' Parti saflarına çağırıyoruz. Örgütlenme haftası 2 Şubat’ta bir sempozyumla son bulacak" denildi.

Açıklama şöyle: