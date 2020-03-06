TKP'den koronavirüs uyarısı: Gerçekler halka açıklanmalı

TKP’nin Sesi’nde bugün, yeni koronavirüs konusunda Sağlık Bakanlığı ve yetkililere gerçeklerin üstünü örtmemeleri uyarısı yapıldı.

Koronavirüs salgını tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Komşularımız Irak, Ermenistan, Yunanistan ve İran’dan Avrupa’nın pek çok ülkesine saptanabilen vaka ve buna bağlı ölümlerde ciddi bir artış söz konusu.

Buna karşın Türkiye’de hâlâ tek bir vakanın tespit edilmemiş olması da düşündürücü.

TKP’nin Sesi’nde bugün, Türk Hava Yolları aracılığıyla taşınan virüslü hastalara ve bununla birlikte pek çok turistin ülkemize gelmesine karşın herhangi bir vakanın tespit edilmemiş olmasına değinilirken, Sağlık Bakanlığı ve yetkililer gerçeklerin üstünü örtmemeleri açısından uyarılıyor.