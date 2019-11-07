TKP: Yeni Ekim'ler kaçınılmaz...

TKP'nin Sesi'nde bugün Ekim Devrimi'nin 102 yılı vesilesiyle yeni Ekim’lerin kaçınılmazlığına vurgu yapılırken, örgütlü bir gücün dünyayı değiştirebileceği gözler önüne seriliyor.

Bugün Ekim Devrimi’nin 102. yıl dönümü. Boyun eğmeyen insanlık tam 102 yıl önce Rusya’da işçi sınıfı önderliğinde ayağa kalktı ve savaşa, yoksulluğa, işsizliğe dur dedi.

Eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en önemli uğraklarından biri olan Ekim Devrimi’nin açtığı yolla dünyanın yaklaşık üçte biri eşitlikçi, emekçiden yana bir düzene kavuştu, emperyalizme karşı durmayı başardı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, yeni Ekim’lerin kaçınılmazlığına ve örgütlü bir gücün dünyayı değiştirebileceğine vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için tıklayınız:



Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Soundcloud

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-7-kasim-2019-persembe

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/55iRVCeRyk9NnFdsJjdpA2