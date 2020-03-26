TKP: Sağlık emekçilerinin talebi net, güvenli çalışma!

TKP’nin Sesi’nde bugün, sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemelerin hâlâ sağlanmaması gündem edilirken, hükümetin performans ödemeleriyle sınıfı bölme çalışmalarına da dikkat çekiliyor.

Sağlık çalışanlarının kendi yaşamlarını riske atarak ortaya koydukları özveri toplum tarafından takdir ve saygıyla karşılanmaya devam ediyor.

Bununla birlikte her geçen gün daha fazla sağlık emekçisi Koronavirüs salgınından etkileniyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, hükümetin sağlık çalışanlarına yönelik performans ödemeleriyle sınıfı bölme çalışmaları gündeme getiriliyor.

Öte yandan, kullanım tarihi geçmiş koruyucu maskelerle çalışmak zorunda kalan sağlık emekçilerinin ilk olarak istedikleri şey olan şiddetsiz, risksiz bir ortamda çalışmayı arzulamaları da bültende öne çıkan bir diğer başlık olarak dinleyicilere iletiliyor.