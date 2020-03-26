TKP: Sağlık emekçilerinin talebi net, güvenli çalışma!

Sağlık çalışanlarının kendi yaşamlarını riske atarak ortaya koydukları özveri toplum tarafından takdir ve saygıyla karşılanmaya devam ediyor.
Bununla birlikte her geçen gün daha fazla sağlık emekçisi Koronavirüs salgınından etkileniyor.
TKP’nin Sesi’nde bugün, hükümetin sağlık çalışanlarına yönelik performans ödemeleriyle sınıfı bölme çalışmaları gündeme getiriliyor.
Öte yandan, kullanım tarihi geçmiş koruyucu maskelerle çalışmak zorunda kalan sağlık emekçilerinin ilk olarak istedikleri şey olan şiddetsiz, risksiz bir ortamda çalışmayı arzulamaları da bültende öne çıkan bir diğer başlık olarak dinleyicilere iletiliyor.
Sağlık emekçileri güvenli çalışma koşullarında çalışmalı, piyasacılık sağlık alanından temizlenmeli, sağlık emekçileri riske atılmamalıdır.
TKP'nin Sesi yayında:
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— TKP (@tkpninsesi) March 26, 2020