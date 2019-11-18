TKP: Eğitim kamusal, laik, parasız olmalı

TKP’nin Sesi’nde bugün eğitim öğretimdeki ilk ara tatil ve eğitimdeki son duruma ilişkin dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verildi.

Milyonlarca öğrenci, eğitim öğretim takviminde yapılan yeni bir düzenlemeyle dönemin ilk ara tatiline girdi.

TKP’nin Sesi’nde bu hafta dinleyicilerden gelen “Eğitimdeki adaletsizlikler nelerdir” ve “Sosyalistler nasıl bir eğitim düzeni hedefliyor” sorularına yanıt arandı.

Programda eşitsizliği arttıran eğitim politikalarına karşı mücadelenin ve kamusal, laik ve eşitlikçi olması gereken bir eğitim sisteminin evrensel talepler olduğuna işaret edildi.

Bu taleplerin nasıl hayata geçirileceği sorusuna da değinilen TKP'nin Sesi'nde öğrenci, eğitimci ve veliler olarak örgütlenmenin başa yazılması gerektiğine vurgu yapıldı.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-18-kasim-2019-pazartesi

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6STTKpofuk1dREEpEGjIvn