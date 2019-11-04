TKP: Diyanet ve imam hatipler kapatılacak

Dinleyicilerden gelen sorular bugünkü TKP’nin Sesi’nde yanıtlanmaya devam ediyor. Komünistlerin dine ve özel olarak İslam’a nasıl baktıkları, dinci gericilik ile emperyalizm arasındaki ilişki, dinci ideolojinin kapitalizm açısından işlevselliği, Cumhuriyet atılımının dinciliğin kaynaklarını kurutamamasının nedenleri, İslamcıların komünizm düşmanlığı vd. gündeme getirilen başlıklar arasında.
Programda, "Dinci gericilik emperyalist sistemin işlevsel bir aracı durumundadır. Toplumun dinselleştirilmesinde, emek sömürüsünün kolaylıkla kabul ettirilmesinde sermaye sınıfının büyük payı vardır" deniliyor.
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
Spotify:
https://open.spotify.com/episode/7zU9paUSpK8fmlQYxQbcxR
Soundcloud:
https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-4-kasim-2019-pazartesi