TKP: Demiryolları nasıl bu hale getirildi?

TKP’nin Sesi’nde bugün, iktidarın demiryollarının özelleştirilmesindeki rolü ve bu sayede patronların dolan kasası konu ediliyor.

“Demiryolları komünist işidir,” diyen Turgut Özal’a göre otoyol memlekete çağ atlatmak ve özgürlük demekti. Başbakanlığından on yıllar sonra iktidara gelen AKP için de otomobil tekellerinin, petrol devlerinin ve lastik üreticilerinin çıkarları birincil öneme sahip.

Bununla birlikte, AKP “komünist işi” olarak anılagelen demiryollarına da el attı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, yeni otobanları, duble yollarıyla övünen iktidarın demiryollarının özelleştirilmesindeki rolü ve bu sayede patronların dolan kasası konu ediliyor.

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