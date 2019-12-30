TKP: Asgari ücret tartışmalarına bir de buradan bakın...

TKP'nin Sesi'nde bugün dinleyicilerden gelen asgari ücret sorusuna yanıt verildi.
Pazartesi, 30 Aralık 2019 09:36

TKP'nin Sesi'nde pazartesi günleri dinleyicilerden gelen sorular yanıtlanmaya devem ediyor.

Geçtiğimiz haftanın son iş günü, 2020 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret, gecikmeli bir toplantı ile ilan edildi. Açıklanan rakama göre işçileri gene zorlu bir yıl bekliyor.

TKP’nin Sesi’nde bugün, asgari ücret için komünist partinin ne söylediği sorusuna yanıt aranırken, geçinme sorununun aslen sosyalizmde ortadan kalkacağına vurgu yapılıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/1Bc214IehuyJKyxApaD5rN

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-30-aralik-2019-pazartesi

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-30-aralık-2019-pazartesi/id1472013604?i=1000461079015&l=tr