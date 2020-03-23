TKP: Alkışlayalım ama yetmez!

TKP’nin Sesi’nde bugün, sağlıkçıları alkışlama eylemi konu edilerek sağlık emekçilerine asıl desteğin şiddetsiz, eşitlikçi ve tüm kaynakların halka dağıtıldığı bir sağlık sisteminden geçtiği vurgulandı.

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı sardığı son günlerde, Avrupa’da yaygınlaşan bir moral destek eylemi Türkiye’de de gerçekleştiriliyor.

Akşam saat 21.00’da pencerelerden, balkonlardan sağlık emekçilerini alkışlayarak destekleme etkinliği ülkemizde de başladı.

TKP’nin Sesi’nde bugün, güvenliklerden hemşirelere, veri giriş personellerinden laborantlara, temizlik görevlilerinden eczacılara, doktorlardan teknisyenlere ve stajyerlerden intörnlere kadar tüm sağlık emekçilerine verilen bu desteğin tutarlılığı sorgulanıyor. Özellikle son yıllarda sağlık emekçilerine karşı artan şiddetin varlığı ile birlikte düşünüldüğünde, asıl desteğin şiddetsiz, eşitlikçi ve tüm kaynakların halka dağıtıldığı bir sağlık sisteminden geçtiği bültende vurgulanıyor.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için: