TKP: 2020'yi kazanacağız, bunu biliyoruz...

TKP’nin Sesi yılın ilk gününde olmasını istediğimiz şeyler için mücadele etmenin, onlar için harekete geçmenin önemini dile getiriyor.

TKP 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri öncesinde “Komünist Kararname” ismiyle on beş maddelik bir duyuruyu tüm ülke çapında dağıtmıştı.

TKP'nin Sesi'nde "2020’ye girdiğimiz bugünde kararnamenin hayata geçireceklerini düşünmenin ve bunlar uğruna mücadele etmenin tam da zamanı" çağrısı yapılıyor.

TKP’nin Sesi yılın ilk gününde olmasını istediğimiz şeyler için mücadele etmenin, onlar için harekete geçmenin önemini dile getiriyor.

Hepinize 2020’yi kazanacağımız, mücadele dolu bir yeni yıl diliyoruz.

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/6PQw80dkNvrEg72rT1gOCx

Soundcloud:

https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-1-ocak-2020-carsamba

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-1-ocak-2020-çarşamba/id1472013604?i=1000461265661&l=tr