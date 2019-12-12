'THY'de damacana müdürü var, binlerce dolar maaş alıyor'

AKP'nin çiftliğine dönen THY'de damacana müdürü olduğu ve binlerce dolar maaş aldığı öne sürüldü.

Babıali TV'de Suat Aktaş'ın "Babıali Yokuşu" isimli programına konuk olan İYİP İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, Türk Hava Yolları'na ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

Kıdık, THY'de "damacana müdürü" olduğunu söylerken, "Evet, damacana müdürü de var tuvalet müdürü de ve o müdürlerin binlerce dolar maaşları, altlarında özel arabaları var" ifadesini kullandı.

Kıdık, "Damacana müdürlüğü diyerek, karikatürize mi ediyorsunuz?" diye soran Toktaş'a, "Asla... Damacana müdürünün odası var. Damacana müdürlüğü yazıyor kapıda" yanıtını verdi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, açıklama şöyle:

Alı Kıdık: Türk Hava Yolları'nın müdür sayısı çok yüksek. Damacana müdürü bile var.

Suat Toktaş: Nasıl yani, adı öyle mi?

Ali Kıdık: Evet, damacana müdürü. Yani damacanalardan sorumlu adam, damacana müdürü.

Suat Toktaş: Bir dakika, damacana müdürlüğü mü var?

Ali Kıdık: Evet. Damacana da var, tuvalet müdürü de var. O müdürlerin binlerce dolar maaşları, altlarında özel arabaları var.

Suat Toktaş: Peki, Air-France'da var mı damacana müdürlüğü?

Ali Kıdık: Yok orada. Profesyonel şirketler onlar. Ben havacıyım, herkesin ciğerini bilirim.

Suat Toktaş: Damacana müdürlüğü örneği, karikatürize mi ediyorsunuz?

Ali Kıdık: Asla. Damacana müdürünün odası var. Damacana müdürlüğü yazıyor kapıda.

Suat Toktaş: Çok sayıda su alınıyordur. Bunun bir yere bağlanması olabilir. Sonuçta bu bir gider.

Ali Kıdık: Lojistik var ona bakarsanız. Lojistiğe bağlasınlar. Ama damacana müdürlüğü var.