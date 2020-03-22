Test sayıları hâlâ çok az: 15 bin denildi, yine düştü

19 Mart tarihinde yaptığı konuşmada o güne kadar 10 bini geçen test yapıldığını, bundan sonra günlük 10-15 bin arasında test yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı, her gün daha az sayıda test yapıldığını duyurmaya devam ediyor.

19 Mart tarihinde Meclis'te yaptığı konuşmada o güne kadar 10 binin üzerinde test yapıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan sonra günlük 10-15 bin test yapacaklarını dile getirmişti.

Bakan bu açıklamasının bir gün sonrasında 3 bin 656 test yapıldığını duyurdu.

Şu ana kadar açıklanan toplam vakalar hesapladığında bugün yapılan test sayısı 2 binin de altında kaldı.

19 MART / Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19 Mart gündüz saatlerinde Meclis'te yaptığı konuşma: Bugüne kadar, şu an itibarıyla 10 bini geçen test yaptık fakat önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz.

19 MART / Fahrettin Koca'nın gün sonunda açıkladığı "günlük" veri: "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı.

20 MART / Fahrettin Koca'nın 20 Mart tarihli açıklaması: Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı.

21 MART / Fahrettin Koca: Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı."

22 MART / Fahrettin Koca: BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik."

