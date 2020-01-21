Tekyumruk'tan Arda'ya çift yumruk: Evlat olarak görmek isteyen kendi nüfusuna kaydettirsin

Galatasaray’a geleceği iddia edilen Arda Turan transferi hakkında taraftar grupları açıklama yaptı. Arda'nın Galatasaray'a transfer iddiasına tepki gösteren "Tekyumruk" gurubu, "Arda Turan'ı evlat olarak görmek isteyen kendi nüfusuna kaydettirsin" dedi.

Başakşehir forması giyen AKP destekçisi futbolcu Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesi fesh edilmişti. Bir AKP projesi olarak kurulan Başakşehir'e de transferi tartışma yaratmıştı. Arda Turan, 2018 yılında bir hakeme saldırdığı gerekçesiyle tarihi bir ceza da almıştı.

Galatasaray'da Arda Turan tartışması tarafları bölmüş durumda. Ultraaslan taraftar grubundan destek açıklaması gelirken Tekyumruk taraftar grubu Arda Turan'ı istemediğini açıkladı.

Tarafta grubu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Evlat olarak görmek isteyen kendi nüfusuna kaydettirsin" dedi.

Açıklama şu şekilde;

Evlat olarak görmek isteyen kendi nüfusuna kaydettirsin.

2 yıldır doğru dürüst sahaya çıkmayan bir magandaya Galatasaray'ın harcayacak bir kuruşu olmamalı.

Galatasaray rehabilitasyon merkezi değildir.