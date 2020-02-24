TCDD'den İran açıklaması: Seferler durduruldu

TCDD, 'Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici olarak durduruldu' açıklamasında bulundu.

İran'da yaşanan yeni koronavirüs salgını kaynaklı ölümlerinin ardından TCDD'den açıklama geldi.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İran sınırı kapattığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu."

KİLOMETRELERCE KUYRUK

İran’a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda da bir dizi tedbirler alındı.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran’da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye'de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

Van ve Hakkari'nin yanısıra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı da giriş-çıkışlara kapatıldı. Sınır kapısında bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.