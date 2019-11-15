'Tarım ülkesi' Türkiye ürün ithalatında rekor kırdı

Tarım Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde, tarımda yapılan ithalat miktarlarları bir kez daha ortaya çıktı. Buna göre, ülkemizde 1 kilogramlık ihracata karşılık, 6 kilogram tarımsal ürün ithal edildi.

Meclis bütçe görüşmelerinde ithal edilen tarımsal ürünler gündeme geldi. 2019 yılında bitkisel üretimde, 5 milyar 789 milyon dolar ithalata karşılık 2 milyar 697 milyon dolar ihracat yapılabildiği belirtilirken, hayvansal üretimde de 465 milyon dolarlık ithalata karşılık ihracatın 273 milyon dolarda kaldığı, böylece tarım ve hayvancılıktaki ithalatın ihracatın iki katına çıktığı anlaşıldı.

İTHALAT REKORU KIRILDI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP'nin iktidarda bulunduğu 17 yılda 58 milyon 719 bin ton buğday ithal edip, yurtdışına 15 milyar 613 milyon dolar döviz ödediğini söyledi. Aynı dönemde 3 milyon 398 bin ton arpa ithalatı için de 838 milyon doların yurtdışındaki çiftçilere akıtıldığını belirten Sarıbal, şunları söyledi:

“17 yıldan bu yana 19 milyon 545 bin ton mısır ithal edilip 4,2 milyar dolar döviz ödenmiş. Bitmedi, 2 milyon 573 bin ton ithal pirince 1 milyar 420 milyon dolar, 9 milyon 873 bin ton ithal ayçiçeği tohumuna 5 milyar 68 milyon dolar, 17 milyon ton türevleri, ham yağ, rafine yağ, küspe için 11 milyar 750 milyon dolar ödenmiş. AKP iktidarı döneminde saman ithalatından tutun, canlı hayvan ithalatından tutun, her alanda ithalat rekoru kırıldı. 8 milyon baş canlı hayvan, 300 bin tona yakın kırmızı et ithal edildi. Toplamda 81 milyar dolarlık tarımsal hammadde ve ürün ithal ediyoruz, buna karşılık 13 milyar dolarlık tarımsal hammadde ihracatımız var. 1 kilo ihracata karşı 6 kilo ithalat yapıyoruz.”

İYİP Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da artık kuru fasulyenin bile ithal edilmeye başlandığını söyledi. Tarımdaki yanlış politikalar yüzünden tarımsal alanların 27 milyar hektardan 23,4 hektara, 2008'de yaklaşık 1 milyon 127 bin olan SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısının da 697 bine düştüğüne dikkat çeken Tatlıoğlu, “Yurtdışından 2017 yılında 51 milyon dolarlık kuru fasulye ithal etmişiz. 2018'de 36 bin ton kuru fasulye ithalatına karşılık 40 milyon dolar civarında bir döviz yurtdışına gitmiş. Millî yemeğimiz kuru fasulyede de ciddi bir ithalatçı olmuşuz” dedi.

BAKANLIK VE TÜİK AYRI BİLGİ VERİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise tarımın tam bir çöküş içinde olduğunu, çiftçinin aracıya, faizciye, ithalciye ve tüccara boğdurulduğunu söyledi. Türkiye'nin yaklaşık 24 milyon hektar tarım arazisi olduğu halde neredeyse ithal etmediği ürün kalmayan ülke durumuna düşürüldüğünü belirten Gürer, “İthal tohum, gübre, ilaç, mazot sürekli zamlanıyor. Elektrik yüzünden sulama pahalı. Çiftçi kâr edemiyor, tüketici pahalı yiyor. Aracı ve ithalciler vurgun yapıyor” dedi. Gürer, Tarım Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıtta “2018'de nohut ithal etmedik” demesine rağmen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarında 117 milyon dolarlık ithalat görüldüğünü de söyledi.

TARIMDA ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 18,2 ARTTI

İthalata dayalı gübre ve yem maliyetleri yüzünden her geçen gün daha da zorlanan üreticinin durumunu TÜİK'in verileri de doğruladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (tarım ÜFE) Ekim ayında aylık yüzde 1,7 artarken, yıllık bazdaki artış, Eylül ayındaki yüzde 17,27 düzeyinden Ekim'de yüzde 18,22'ye yükseldi. TÜİK verilerine göre, tarım ÜFE Aralık ayına göre yüzde 11,64 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 22,64 arttı.