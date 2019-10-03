Süte zam geldi

Ulusal Süt Konseyi soğutulmuş çiğ sütün litre fiyatını 2 liradan 2.3 liraya çıkardı.

Ulusal Süt Konseyi soğutulmuş çiğ sütün litre fiyatıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ulusal Süt Konseyi soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı; %3,6 yağlı ve %3,2 proteinli çiğ süt için, 15 Kasım 2019 – 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsamak üzere 2,30 TL/Lt olarak belirlenmiş olup, piyasa koşullarında oluşabilecek kayda değer değişikliklerde Konseyimizce yeniden değerlendirme yapılacaktır." denildi.

Tarım Bakanlığı'da "çiğ sütün referans litre fiyatını 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 dönemi için 2 lira 30 kuruş olarak belirlendiği" duyurdu.