Suriye'ye harekat sonrası AKP'den ilk açıklamalar

Suriye'ye yönelik operasyonun başlamasının ardından AKP'den ilk açıklamalar geldi.

Suriye topraklarına yönelik operasyonunun ardından AKP'den açıklamalar gelmeye başladı.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye'ye yönelik harekat ile ilgili ''#BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin'' açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''#BarışPınarıHarekatı başladı. Türkiye’nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, ''Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız'' diye konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Şanlı ve Muzaffer Ordumuz; Sınırımızı PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizlemek, Fırat’ın doğusunda barış ve istikrarı sağlamak, bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için #BarışPınarıHarekatı başlamıştır. Allah yâr ve yardımcımız olsun. Huzur için, kardeşlik için, ülkemizin sınır güvenliği için, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği için #BarışPınarıHarekatı hayırlı olsun…'' açıklamasında bulundu.