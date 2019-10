Suriyeli muhabir soL'a anlattı: Harekat Suriye'de nasıl değerlendiriliyor?

Bir dönem Suriye Televizyonu Ankara Muhabirliği yapan Adeep Abdul Fattah, Suriye'nin kuzeyinde başlayan operasyonun Suriye'de nasıl değerlendirildiğini soL'a anlattı. Fattah, Şam Hükümeti herhangi bir saldırı ya da planlamayı gayri meşru olarak gördüğünü belirtirken, halkın ise cihatçıların yol açacağı terörden endişe ettiğini söyledi. Fattah, YPG'nin ise hem Şam'la hem de ABD ile teması sürdüğünü dile getirdi.

Bir dönem Suriye Televizyonu Ankara Muhabirliği yapan Adeep Abdul Fattah, yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin operasyonunun Suriye'de nasıl değerlendirildiğine ilişkin soL'un sorularına yanıt verdi.

'VİCDANIN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL'

Suriye basını ve Kürt basını son süreci nasıl değerlendiriyor? Tepkiler nasıl?

Türkiye'ye selamlar öncelikle. Şam Hükümeti herhangi bir saldırı ya da planlamayı gayri meşru olarak görüyor doğal olarak. Zaten şu an Ankara Hükümeti'nin Suriye toprakları üzerindeki fiili varlığı gayrı meşru. Bu daha önce Suriye, Türkiye, İran ve Rusya'nın da arasında olduğu birçok görüşme ve mutabakat buluşmalarında da dile getirilmişti. Ama Türkiye kendi pozisyonunu daha çok İslamcıların bölgeden arındırılması konusunda tarif ediyor. Bu sadece komik olabilir. Türkiye ve İslamcılarla mücadele kavramlarının yan yana yer alması mantıklı değil.

Hem uluslararası hukuk hem de insanlığın vicdanı açısından kabul edilebilir bir şey değil Suriye'ye göre. Burada basın son dakikalarda bunu işliyor sürekli.

Kürt Basını ise, özellikle YPG'ye yakın kaynaklar ve muhataplar ABD'nin mıntıkayı erken terk ettiklerine dair demeçler veriyor. Biraz "ortada bırakıldık" hissi var Kürtlerin cephesinde. Son süreçte Suriye Hükümeti'ne yeşil ışık yakan Kürt temsilcileri, bölgede bir Türk varlığına kıyasla Suriye Devleti ile işbirliği yapacaklarını dile getiriyor.

'SURİYE İLE KÜRT TEMSİLCİLER ARASINDA TEMAS HİÇ KESİLMEDİ'

Suriye Devleti ile Kürtler arasında zaman zaman işbirliği olduğu biliniyor bu ilk değil değil mi?

Açık ifade etmek gerekirse Kürt temsilciler sıkıştıkları ilk anda Suriye Hükümeti ile teması yoğunlaştırdılar, zaman zaman da azalttılar ama hiç kesilmedi temas. Örnek olarak Kamışlı'da. Buradaki Havalananında askeri varlık hala Suriye Hükümeti'nce belirleniyor ve askeri ya da günlük iletişim devam ediyor.

'HALK İSLAMCILARIN YAPACAKLARI TERÖRDEN ENDİŞE EDİYOR'

Sivil halk ne diyor peki sokaklarda durum nedir?

Şu sıralar Kamışlı'dayım. Burası bir süredir sıcak çatışma bölgesi değil. Kürtler açısından da böyle. Kamışlı, Kürt güçlerinin ağırlıklı olduğu yerler arasında Suriye Hükümeti'nin en güçlü olduğu yer. Buradaki insanların aslında daha çok Türkiye'nin silahlı çeteleri sivil halkın üzerine salacaklarından endişe ediyor. Biliyorsunuz harekat sırasında önce Özgür Suriye Ordusu ilerliyor arkasından Türk Ordusu geliyor. Alanda durum böyle. Dolayısıyla insanlar eski günlere dönmekten, İslamcıların yapacakları terörden endişe ediyor. Bu farklı yerlerde oldu. Afrin'de örnek olsun sivil alanlarda silahlı çetelerin yaptıkları rahatsız edici endişe vericiydi.

'YPG'NİN HAZIRLIK YAPTIĞI YERLER VAR, ABD TARAFINDAN VERİLEN SİLAHLAR YERLEŞTİRİLİYOR'

YPG ne gibi hazırlıklar yapıyor peki?

ABD ile kısmi temasları devam ediyor. Suriye Hükümeti bunu biliyor. YPG de bunun Suriye Hükümeti tarafından bilindiğini biliyor. Savaş bu. Kartlar karılırken o kadar sade olmuyor her şey. Şu an Amerika tarafından verilen silahların yerleştirilmesi ve hazırlıklarının olduğu yerler var. Her yerde aynı hazırlıklar yok. Olası sıcak çatışma bölgelerinde farklı, Kamışlı'da farklı ilerliyor.

Bugün bir miting yapıldı burada. YPG çağrısı ile bir araya gelen halk savaşa karşı dertlerini aktardı. Sayıları az ve heyecansız bir topluluktu. Bu hem savaştan yorulan bir halkı gösterir hem de YPG'nin organizasyon kabiliyetinin geriye düştüğünü gösterir. Ancak şu an için. Savaşın kendisi öncesinden başkadır. Zamanla göreceğiz bunları.

Endişe verici şeylerden birisi ise YPG'nin Suriye Hükümeti'nin askeri gücünün olduğu yerlere savaşı yayma büyütme ihtimali. Mesela Kamışlı'dan Türk askerlerine yapılacak bir saldırı Suriye Devleti ile Türkiye'yi bir anda karşı karşıya getirebilir.

Suriye Hükümeti ile Kürt güçlerin yakınlaşması ve birlikte davranmaları ise olumlu bir gelişme olacaktır. Suriye Hükümeti kapsayıcı ve kucaklayıcı davranacaktır. Yeter ki topraklarımızda yabancı işgalciler ve çapulcular son bulsun.