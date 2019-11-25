'Suriye'de kimyasal saldırı' yalanının altından onun imzası çıktı...

Suriye Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığı yalanına ilişkin hazırlanan raporun altında imzası bulunan 'Nobel Barış Ödüllü' Ahmet Üzümcü'nün raporu çarpıttığı, kimyasal yalanını ortaya koyan delilleri rapordan çıkardığı ortaya çıktı.

WikiLeaks, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW), 7 Nisan 2018’de Suriye Doğu Guta’daki Duma’da, kimyasal silah kullanıldığına dair raporunun kasıtlı olarak çarpıtıldığına ilişkin bir e-posta yayımladı. Söz konusu raporu yazan OPCW’nin başında o dönem Emekli Büyükelçi Ahmet Üzümcü yer alıyordu.

Aynı zamanda Nobel Barış Ödülü sahibi de olan Ahmet Üzümcü’nün o dönem yönetiminde olan Robert Fairweather ve yardımcısı Aamir Shouket’e gönderilen 22 Haziran 2018 tarihli e-postada, kimyasal silah kullanıldığına dair çelişki yaratacak bulguların rapora konulmadığı, bulunan delillerin de çarpıtıldığı belirtiliyor.

ABD, İngiltere ve Fransa ise kimyasal silah iddialarından sonra Suriye’ye saldırılar düzenlemiş, bu saldırıların ardından onlarca sivil hayatını kaybetmişti. WikiLeaks de raporun, ABD’nin baskılarıyla hazırlandığını ve yapılan operasyona gerekçe yaratılmak için çarpıtıldığını aktarıyor.

Odatv'den Mert Taşçılar'ın haberine göre, süreç, Doğu Guta’daki saldırıların ardından Üzümcü’nün Genel Direktörü olduğu OPCW’nin, bölgeye bir heyet göndererek incelemeler yapmasıyla başlıyor.

İncelemeler sonucunda hazırlanan raporda kimyasal saldırı kalıntılarının olduğu aktarılıyor. Fakat rapordan sonra WikiLeaks’in yayınladığı e-posta gönderiliyor. Her ne kadar WikiLeaks e-postayı gönderenin ismini saklasa da söz konusu olayı açığa çıkaran kişinin Suriye’ye giden heyette bulunanlardan biri olduğu anlaşılıyor.

RAPORDAN ÇIKARMIŞLAR

WikiLeaks’e göre de herkesin o gün saldırılara dair tüm haber kanallarında gördüğü hastanede sivillere ilk müdahalenin yapıldığı tedavi görüntüleri üzerine incelenen semptomlar da tanıkların o güne dair anlattıklar ile tutarlı değildi.

Bunun detaylı bir anlatımının da açıkça OPCW raporunun düzeltilmiş versiyonundan çıkarıldığı anlaşıldı. E-postada bu durum şöyle aktarıldı:

“Raporun bu bölümünün (bütünüyle kaldırılmış olan Epidemiyoloji dahil) atlanması, tanımlanan kimyasal madde ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğundan rapor üzerinde ciddi bir olumsuz etkiye sahip… Sonuç olarak klor veya başka bir boğucu madde, rapor edilen ve gözlenen semptomların tutarsızlığından dolayı kesin olarak sorgulanabilir. Tutarsızlık sadece OPCW ekibi tarafından değil, aynı zamanda kimyasal savaş konusunda uzmanlığı olan üç toksikolog tarafından da güçlü bir şekilde desteklendi.”

Bunun gibi kimyasal silah saldırısına dair söz konusu çelişkilerin raporda bulunmadığı anlatılan e-postada, çıkartılan bölümlerin “toksik kimyasalların varlığı” ile “toksik kimyasalların kullanımı” arasındaki farkı değerlendirmede önemli bir rol oynadığına dikkat çekiliyor.

E-postanın yazarı, gözlemlerini, farklı belgelere de eklemesine izin vermek için yönetime itiraz ederek sonlandırıyor.