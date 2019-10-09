'Sürekli memur alımı yaptık, Aleviler hariç...'

Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu üyesi eski hâkim Murat Özkan, görevi sırasında sürekli memur alımı yaptıklarını, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kardeşi Ünal Bozdağ’dan gelen listelere göre yapılan işe alımlarda Alevilerin liste dışı bırakıldığını söyledi.

Cemaat üyeliğiyle yargılanan ve beraat eden Bakırköy Adliyesi Adalet Komisyonu üyesi eski hâkim Murat Özkan "etkin pişmanlıktan" yararlanmak için verdiği ifadede, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kardeşi Ünal Bozdağ’a ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bakırköy Adalet Komisyonu üyeliği sırasında 2012-2013 yılı döneminde memur alımı yaptıklarını, alınacak memurların listesinin Adalet Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Ünal Bozdağ’dan geldiğini ileri sürerek “Alevi yurttaşların işe alınmadığını” söyledi.

Özkan, konuya ilişkin açıklamasında, “Bazen İstanbul dışındaki illerin memur alımını da biz yapıyorduk. Bu memur alımları sırasında komisyon başkanımız Orhan Gödel’e listeler geliyordu. Bu listelerin Adalet Bakanlığı’nda Personel Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Ünal Bozdağ’dan geldiğini düşünüyorum. Hatta bu listelere ‘Ünal’ın listeleri’ denirdi. Genelde Ünal Bozdağ kâtip alımları için liste gönderirdi. İnfaz koruma memurları alımlarında ise Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünde görevli olan Sefa Mermerci’den liste gelirdi. Bu listelerdeki isimler nasıl oluşturulurdu bilmiyorum. Ancak şuna dikkat ediyorlardı. Genelde Alevi vatandaşları almıyorlardı” dedi.

Ünal Bozdağ halen Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevini yürütüyor.