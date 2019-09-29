Süleyman Soylu: Açık söyleyeyim, Ekrem Bey’i ben davet etmedim, görmedim bile

İstanbul'daki depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, bakanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen Afet Müdahale Planı toplantısına İBB Başkanı İmamoğlu davet edilmediği öne sürülmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan Süleyman Soylu, İmamoğlu'nun davet edildiğini, ancak başka bir programı olduğunu ileterek toplantıya katılmadığını iddia etti.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AFAD'ın İstanbul toplantısına Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddiasına ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

Bakan Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını belirten Altaylı, İmamoğlu'nun toplantıya davet edildiğini ancak başka bir programı olduğu için katılmadığını ilettiğini aktardı. Soylu, "Açık söyleyeyim, Ekrem Bey’i ben davet etmedim, görmedim bile ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş” dedi.

Altaylı'nın yazısı şu şekilde:

İçişleri Bakanı beni maç geyiği yapmak için aramamış gecenin o saatinde.

Dün okuduğunuz, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı toplantıya neden katılmadığı ile ilgili yazıma yanıt vermek için aramış.

“Yazınızı okudum” dedi Bakan Soylu, “Bildiğim kadarı ile durumu anlatayım” diyerek başladı anlatmaya.

Deprem gecesi geç saatte İstanbul’a gelmiş.

Ve ertesi gün yapılacak toplantıyı bildirmişler kendisine. Ve sormuşlar, “Normalde bu toplantının protokolünde Belediye Başkanı yok ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılacak, nasıl bir oturma düzeni yapalım” diye.

Ve sonunda şöyle bir oturma düzeni üzerinde mutabık kalmışlar.

Ortaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı oturacak, sağına ve soluna iki bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın diğer yanına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Süleyman Soylu’nun diğer yanına da AFAD Başkanı.

Soylu “Açık söyleyeyim, Ekrem Bey’i ben davet etmedim, görmedim bile ama davet edilmemiş olsa niye bana nereye oturtalım diye sorsunlar. Belli ki, davet edilmiş” dedi.

“Belki söylemeyi unutmuşlardır” dedim.

“Zannetmiyorum. Çünkü o toplantıya farklı birimlerden pek çok üst düzey bürokrat da katıldı ve bunların bazıları, mesela İtfaiye gibi, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları. Hatta şöyle konuşuldu, ‘Toplantıya 9.30 gibi başlarız ama siz 10 gibi gelin o saate kadar anca konuları toparlamış oluruz’ dendi.

Biz 10’a doğru geldik, Büyükşehir Belediye Başkanı gelmeyince ne oldu diye sorduk, önceden yapılmış başka programı varmış. Kendisi katılamayacakmış diye bilgi geldi. Biz de onsuz başladık toplantıya” diye anlattı Soylu.

İçişleri Bakanı Soylu’ya “Bunları yazabilir miyim?” diye sordum.

“Tabii ki yazabilirsiniz. Ben olayın bildiğim kısmını anlattım size. Çağrılıp çağrılmadığına şahadet edemem. Ama çağrılmamış olsa yerini niye ayarlayalım. Ayrıca da Valimizi de aramadı. O bilgi doğru değil” dedi.

