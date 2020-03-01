Sputnik Türkiye servisinde çalışan gazeteciler gözaltına alındı

Sputnik Türkiye servisinde çalışan ve evlerine saldırı girişimi düzenlenen gazeteciler gözaltına alındı.

Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan gazeteciler gözaltına alındı.

Gazetecilerin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Sputnik'in Ankara servisinde çalışan 3 kişinin, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Alican Uludağ, gözaltına alınan gazetecilerin akşam adliyeye getirileceğini duyurdu.

Sputnik’in Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin Ankara'daki evlerine dün gece eş zamanlı saldırı girişimi yaşandı. Gazeteciler karakola gidip şikayetçi oldu. Polis, üç gazeteciyi haklarında savcılık kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Akşama adliyeye getirilecekler. — Alican Uludağ (@alicanuludag) March 1, 2020

'GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINSIN'

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, çalışanlara yönelik saldırıyla ilgili Türkiye'nin olayı hızlıca araştırması, sorumluların cezalandırılması ve Rus basınının tamamı için güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

Kosaçev, Rus basınına baskı yapılmasının ikili ilişkilerdeki durumu zorlaştıracağı yorumunda da bulundu.