Sputnik Türkiye servisinde çalışan gazetecilere saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine düzenlenen saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlatıldı

Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, protestoyu gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Gazetecilerin evlerine 15-20 kişilik gruplar tarafından saldırı girişimi olmuş, tehdit ve hakaretler yağdıran grup hakkında Sputnik çalışanları ilgili emniyet birimlerine giderek şikayetçi olmuştu.