Sondaj gerilimi: Kıbrıs Yönetimi’nden Türkiye'ye tepki

Kıbrıs Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetinde bulunan Türkiye'ye ait Yavuz gemisinin mürettabatını tehdit etti.

Kıbrıs yönetimi Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin “çalışmalarını derhal durdurması” çağrısı yaptı. Ayrıca Yavuz Sondaj gemisinde çalışanları, "Orada çalışanlar Kıbrıs'ın yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. O yüzden de Avrupa'nın ve uluslararası hukukun sonuçlarına katlanacaklar" diyerek uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit etti.

Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı.

Yavuz sondaj gemisinin 7'nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Kıbrıs yönetiminin tepkisini çekti.

TUTUKLAMA EMRİ TEHDİDİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen açıklamada şunlar kaydedildi;

"Türkiye, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Türkiye'nin bu tutumu, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymadır. Bu adımlar, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmaktan çekinmeyen, uluslararası meşruiyetten hızlı ve kesin bir şekilde uzaklaşmayı seçen Ankara'nın pervasızca kışkırtıcı davranışının teyididir. Türkiye, yasadışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir."