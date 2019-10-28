Soma'da işçi servisi kamyonla çarpıştı: Dördü ağır 26 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs ile kamyon dün gece yarısı Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde çapıştı.
Deniş Mahallesi’ndeki özel bir maden ocağında gece vardiyasında çalışacak işçileri taşıyan Mustafa Y. (53) yönetimindeki 45 J 5684 plakalı servis midibüsü, Mehmet B. (44) yönetimindeki 45 VZ 944 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Yaralılar, ambulanslarla Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.
Tedaviye alınan yaralılardan, servis şoförü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.