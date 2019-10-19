Sinop'ta 'Yiyin Efendiler' oyununa yasak

İlker Görkem'in yazıp yönettiği, bürokrat ve siyasilerin halka yönelik kötü davranışlarının hicvedildiği tiyatro oyunu 'Yiyin Efendiler'in Sinop Kültür Müdürlüğü'ne bağlı salonda gösterimine izin verilmedi.

Burdur Sanat Tiyatrosu'nun Sinop'ta sahneleyeceği, İlker Görkem'in yazıp yönettiği "Yiyin Efendiler" adlı oyunun Kültür Bakanlığına bağlı Sinop Kültür Merkezi'ndeki gösterimi iptal edildi.

Haftalar öncesinden başvuru yapılmış olmasına rağmen Sinop Kültür Müdürlüğü salon yetkilileri tarafından önce oyunun metni istendiği, içeriği hakkında sorular sorulduğu, ardından oyuna bir gün kala savaş sebebiyle prosedürün değiştiği gerekçesiyle 'bakanlık olur'u istendiği kaydedildi.

Olur için görüşme yapan Burdur Sanat Tiyatrosu ekibi, Sinop'a geldikten sonra "olur yetişmedi" denilerek salonun kapısından geri döndürüldü.

Görevlilerin bu esnada dahi sürekli oyunun içeriğini sordukları belirtildi.

Sinop Belediyesi'nin toplantı salonunu açması üzerine oyun Sinop Belediyesi toplantı salonuna alındı.