Sınav hırsızlığının görüntüsü ilk kez ortaya çıktı

Eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar’ın, eşinin sınavdan geçebilmesi için emniyetin istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu ortaya çıktı.

Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar’ın, karısı Gül Çakar’ı açık öğretim ortaokul sınavından geçirmek için istihbarat aracını kullandığı ortaya çıktı.

KAMERAYLA SINAVA GİRMİŞ

Çakar’a yönelik operasyonda sınav usulsüzlüğünün görüntüleri çıktı.

Yapılan incelemede, 14 dakika 28 saniyelik videoda, bir kadının katıldığı sınava ait gizli çekilmiş görüntülerinin olduğunu belirlendi. Görüntüye göre, kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve cevapların işaretlendiği sınav cevap kağıdının olduğu anlaşıldı. Söz konusu videoyu kayda alınan kameranın ise radyo frekansı (RF) özellikli görüntüyü canlı olarak dışarıya aktaran kamera sistemi olduğu tespit edildi.

Sınav cevap kağıdında yapılan incelemeyle sınava katılan kişinin Çakar’ın eşi Gül Çakar olduğu ortaya çıktı.

Aynı kaset içerisindeki 7 saniyelik görüntünün ise istihbaratın teknik takip ve izlemede kullandığı obzervasyon aracının içerisinde çekildi anlaşıldı. Görüntüye göre, camları perdeli panelvan tarzı araçta, iki erkek şahıs bulunuyor. Bunlardan birinin Coşgun Çakar olduğu değerlendirilirken, videoda şahıslardan birisinin kolu görünüyor. Ayrıca araç içerisinde radyo frekans receiver (alıcı) cihazı olduğu görülüyor. Yapılan incelemede ise Gül Çakar tarafından sınav sırasında kullanılan RF kamera ile obzervasyon aracı içerisinde bulunan radyo frekans receiver cihazına ait görüntülerin aynı video üzerinde kayıtlı olduğu belirlendi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre, soruşturma dosyasına giren bilgilere göre kopya olayı şöyle gerçekleşti: Gül Çakar, sınavda esnasında RF kamera ile soru kitapçığındaki soruları taradı. RF kamera yardımıyla bu görüntüler, okul binası dışında bulunan obzervasyon aracı içerisindeki alıcıya gönderildi. Aracın içerisinde bulunan Coşgun Çakar ile yanında bulunan şahıs ise soru cevaplarını telsiz kulaklık yardımıyla Gül Çakar’a iletti.