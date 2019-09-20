Sigaraya yeni yasak geliyor: Şahsi araçlarda da içilemeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında şahsi araçlarda da sigaranın yasaklanması, içenlere ceza verilmesini sağlayacak düzenleme yapılması konusunda talimat verdi.

Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında şahsi araçlarda da sigaranın yasaklanmasını ve içenlere ceza verilmesini sağlayacak düzenleme yapılması konusunda talimat verdi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, toplantıda sigara yasakları da gündeme geldi. Başından geçen bir olayı anlatan Erdoğan, “Fahrettin Altun’la bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı” diye konuştu.