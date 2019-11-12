Sezai Temelli: Çözüm aranacaksa bunun adresi İmralı'dır

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Sayın Öcalan bakın yüzlerine ne diyor? Diyor ki, 'bu masayı devirirseniz çözümü Washington'da Moskova'da ararsınız.' İktidar şimdi Amerika'da Rusya'da çözüm arıyor. Biz de diyoruz ki çözüm aranacaksa bunun adresi İmralı'dır' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Belediyelerine atanan kayyumlara ilişkin konuşan Temelli, “Kürt halkının iradesini kayyum atayarak yok saymak, siyaseten aczin, AKP tarafından itirafıdır. 31 Mart’ta kayyumları süpürüp attık, bu kez kayyumlarla beraber iktidarı süpürüp atacağız” dedi. AKP'nin Rusya ve ABD ile yaptığı Suriye görüşmelerine de değinen Temelli, "Sayın Öcalan bakın yüzlerine ne diyor? Diyor ki, "bu masayı devirirseniz çözümü Washington'da Moskova'da ararsınız." İktidar şimdi Amerika'da Rusya'da çözüm arıyor. Biz de diyoruz ki çözüm aranacaksa bunun adresi İmralı'dır" dedi.