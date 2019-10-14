Sendika başkanı 1.8 milyon lira değerinde lüks makam aracı aldı

Sendikalardaki lüks makam aracı saltanatına bir yenisi daha eklendi. Özçelik-İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, 1.8 milyon lira değerinde lüks makam aracı aldı.

Sendikalardaki lüks makam aracı saltanatına bir yenisi daha eklendi.

Daha önce Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Dursun'un, piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan Audi A6 aracı almasının ardından Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin de süper lüks makam aracı aldığı ortaya çıktı.

KAMPANYA VARDI

Başkan Değirmenci, değeri yaklaşık 1.8 milyon lira olan BMW 7.40 LD Drive model araç aldı. “Aracı kampanyayla 1.3 milyona, 3 hafta önce aldım” diyen Değirmenci, süper lüks BMW'sine özel plaka da yaptırdı ve memleketi olan Kayseri'nin plakası olan “38”i plakanın sonuna ekletti. Değirmenci'nin hali hazırda Audi A6 makam aracı da bulunuyordu. Değirmenci, maaşı için de “30 bin ile 50 bin lira arasında” açıklamasını yaptı.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün sorularını yanıtlayan Değirmenci, BMW aldığını doğruladı. “AUDI, arıza yapıyordu, yolda kalıyordu” diyen Değirmenci, şunları söyledi: “Oturduk, yönetim kuruluyla konuştuk. Önce, yeni bir Audi'yi sorduk. ‘Kaç lira' dedik. ‘800 bin' dediler. ‘Kaç yıl gider' dedik, ‘4 yıl' dediler. Sonra BMW'yi sorduk. ‘Fiyatı ne' dedik, ‘1 milyon 800 bin lira' dediler. Kampanya varmış, 1 milyon 300 bin liraya veririz dediler. ‘Ömrü kaç yıl' diye sorduk, ‘10 yıl' dediler. Baktık, sendikamızın menfaatleri için bu daha uygun, bunu almaya karar verdik. Benden sonra gelecek olan arkadaşa da hem yeni bir araba hem de yeni bir bina bırakmış olacağım.”

‘MAAŞIM 30 BİN İLE 50 BİN LİRA ARASINDA'

Yunus Değirmenci'nin maaşının da 50 bin liraya yükseltildiği iddia edildi. Ancak Değirmenci, “O kadar değil. 30 ile 50 bin lira arası” dedi. Kendisinin ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının maaşlarının her yıl ocak ayında belirlendiğini belirten Değirmenci, “Oturduk, konuştuk. Bir düzenleme yaptık. Benim yönetim kuruluyla maaşım aynıydı. Arkadaşlar ‘Başkanım, siz bizden daha çok çalışıyorsunuz' deyince benim maaşım biraz daha arttırıldı. Ben Kayseriliyim, tasarrufu iyi bilirim. Sendikamdan herhangi bir temsil gideri ya da benzeri bir harcamada bulunmam” dedi.