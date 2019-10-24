Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi

İstanbul Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesi olması planlanan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim tarihli Resmi Gazete ilanı ile iptal edildi.

Türk Tabipler Birliği, iptal kararını "İstanbul Sancaktepe’nin ihalesi iptal edildi. Darısı diğerlerinin başına" diyerek duyurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararı şöyle:

“İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ihalesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında iptal edilmiştir."