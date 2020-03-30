Sağlık çalışanları taleplerinin arkasında

Bir grup sağlık çalışanının kamuoyuna duyurduğu ve salgının gidişatına dair taleplerini içeren açıklama www.talepediyoruz.net sayfasında imzaya açıldı.

Bir grup sağlık çalışanının dün kamuoyuna duyurduğu ve salgının gidişatına dair taleplerini içeren açıklama www.talepediyoruz.net sayfasında imzaya açıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından sağlık çalışanlarının benimsedikleri bu taleplerin arkasında durmak için imzalarıyla destek verdiği görülüyor.

Bu taleplere sahip çıkan alandan yüzlerce sağlık çalışanı salgına karşı kendilerini, hastalarını ve toplumu korumak için 10 talep ileri sürdüler.

Talepleri görmek ve destek çıkmak için www.talepediyoruz.net sitesini ziyaret ederek imza verebilirsiniz.

Sağlıkçıların ileri sürdüğü talepler şunlar:

1) Salgının kontrol altına alınabileceği izolasyon şartları acilen sağlanmalı, halkın gerçekten evinde kalabilmesi için yaşamsal sektörlerin dışında üretim durdurulmalı, böylece tüm ülkede üretim faaliyetinin asgariye çekilmesi sağlanmalıdır.



2) Tanı konulup ayaktan tedavi edilecek hastaların ilaç temini devlet garantisine alınmalıdır.



3) Yatacak hastalar için salgının yayılma hızı da dikkate alınarak uygun yatak kapasitesi hızlıca arttırılmalı, bu amaçla özel hastaneler acil olarak kamulaştırılmalı, sahra hastaneleri kurulmalıdır.



4) Yeterli solunum cihazı sağlanmalıdır.



5) Sağlık çalışanlarına maske, gözlük ve tulum gibi koruyucu ekipman temini eksiksiz ve her düzeyde acilen garanti altına alınmalıdır.



6) Gebeliği olan ve emziren anneler, kronik hastalığı olan sağlıkçılar izinli sayılmalıdır. İnsani çalışma sürelerine dikkat edilmelidir.

7) Salgın dışında kalan sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için hastanelerin bir kısmı Kovid-19’lu hastalar kabul edilmeyecek şekilde ayrılmalıdır.



8) Salgında görevli sağlık emekçilerinin ailelerinin korunması için barınma ihtiyaçları acilen karşılanmalı, bu amaçla uygun oteller kamulaştırılmalıdır.



9)Salgınla ilgili tüm veriler açık bir şekilde sağlık çalışanları ile paylaşılmalıdır.



10) Sağlık çalışanı olarak işe alınacak binlerce yeni kişi Kovid-19 hakkında eğitimden geçirilmelidir.

