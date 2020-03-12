Sağlık Bakanlığı verileri: Doktor başına 498 kişi düşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki doktor, hemşire, eczacı ve diş hekimi sayılarını OECD karşılaştırması ile açıkladı.

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgını ülkemize de sıçramış durumdayken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’deki doktor, hemşire, eczacı ve diş hekimi sayılarını, OECD karşılaştırması eşliğinde paylaştı.

Koca, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Türkiye genelinde görev yapan doktor, hemşire, diş hekimi ve eczacı sayılarına ilişkin soru önergelerine cevap verdi.

OECD ORTALAMASI ALTINDA

OdaTV'de yer alan habere göre, Bakan Koca, Türkiye'de görev yapan toplam doktor sayısını 164 bin 594 olarak açıkladı. Koca, 101 bin 116 hekimin Sağlık Bakanlığı bünyesinde, 33 bin 599 hekimin üniversite hastanelerinde, 29 bin 879 hekimin ise özel sektörde görev yaptığını bildirdi. Koca, doktor başına düşen kişi sayısının 498,2 olduğunu aktarırken, OECD ortalamasının 341,3 olduğunu kaydetti.

HEMŞİRE SAYISINDA DA DURUM AYNI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam hemşire sayısını ise 198 bin 465 olarak açıkladı. Koca, hemşirelerin 132 bin 856’sının Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında, 31 bin 165’inin üniversite hastanelerinde, 34 bin 444’ünün ise özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra ettiğini bildirdi. Koca, hemşire başına düşen kişi sayısının 413,2, OECD ortalamasının 102,0 olduğunu aktardı.

Bakan Koca, diş hekimlerine ilişkin verileri de paylaştı. Koca, 1 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Sağlık Bakanlığı’nda 11 bin 424, üniversitelerde 4 bin 425, özel sektörde 17 bin 10 olmak üzere toplam 32 bin 859 diş hekiminin çalıştığını belirtti. Koca, 1 Ocak 2020 tarihli SPTS (Sağlık Personeli Takip Sistemi) verilerine göre bir diş hekimine düşen kişi sayısının 2 bin 496 olduğunu bildirdi. Koca, OECD ülkelerinde ise bir diş hekimine düşen kişi sayısının bin 685 olduğunu açıkladı.

Eczacı sayılarına ilişkin olarak da Bakan Koca, 1 Ocak 2020 tarihli SPTS verilerine göre Sağlık Bakanlığı’nda 3 bin 784, üniversitede 840, özel sektörde 29 bin 597 olmak üzere toplam 34 bin 221 eczacı bulunduğunu aktardı. Koca, 1 Ocak 202 tarihli SPTS verilerine göre Türkiye’de 1 eczacıya düşen kişi sayısının 2 bin 396, OECD ülkelerinde 1 eczacıya düşen kişi sayısının ise 1000 olduğunu bildirdi.