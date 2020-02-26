Sağlık Bakanı Koca: Virüs her an bize de gelebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgınına ilişkin, 'Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Özellikle şu dönemde kişisel hijyen ve el yıkama çok önemli" diyen Koca, "Herkesin maske kullanmasına gerek yok ama gribi olan, soğuk algınlığı belirti ve bulguları olanlar bulaştırmamak üzere maske kullanmalı" ifadesini kullandı.

'ENİNDE SONUNDA'

Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerektiğini, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürdüklerini söyleyen Koca, "Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var" diye konuştu.

'ANKARA'YI UYGUN GÖRDÜK'

Dün Ankara'ya indirilen İran uçağına ilişkin de konuşan Koca, "4 kişinin öksürüğü olması ama ateşi olmaması nedeniyle karantinaya almaya karar verdik. Rotası İstanbul olan uçağı endişemizden dolayı, riski minimalize etmek için uçağı Ankara'ya çevirdik. İstanbul'da da hazırlıklarımız tamam. Ancak sayının 140 kişi olması ve personelimizin deneyimi dolayısıyla Ankara'yı uygun gördük" dedi.

Koca, "Sınırdan geçen 8 kişiyi gözlem altına aldık" dedi.