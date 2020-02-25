TKP: Emekçinin felaketi patrona fırsat olarak görünüyor

TKP’nin Sesi’nde bugün, yeni koronavirüs vakalarını bile fırsata çevirmek isteyenlere dikkat çekiliyor.

İran bir süredir yeni koronavirüs vakaları sonucu ölümlerin görüldüğü bir ülke.

Sınır komşumuz olması dolayısıyla ülkemizde son günlerde teyakkuz halinde. Tren seferlerinin durmasından, Gürbulak sınır kapısında uzun tır kuyrukları oluşmasına kadar gündelik yaşam felç olmuş durumda.

Öte yandan “virüs fırsatçılığı” tüm iktidarı ve sermaye sınıfını sarmış durumda.

TKP’nin Sesi’nde bugün, sanayi bakanından tekstil patronlarına “krizi fırsata çevirmek” isteyenlerle, emekçi halk arasındaki kapitalizmin yarattığı çelişki gözler önüne seriliyor.