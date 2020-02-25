TKP: Emekçinin felaketi patrona fırsat olarak görünüyor

İran bir süredir yeni koronavirüs vakaları sonucu ölümlerin görüldüğü bir ülke.
Sınır komşumuz olması dolayısıyla ülkemizde son günlerde teyakkuz halinde. Tren seferlerinin durmasından, Gürbulak sınır kapısında uzun tır kuyrukları oluşmasına kadar gündelik yaşam felç olmuş durumda.
Öte yandan “virüs fırsatçılığı” tüm iktidarı ve sermaye sınıfını sarmış durumda.
TKP’nin Sesi’nde bugün, sanayi bakanından tekstil patronlarına “krizi fırsata çevirmek” isteyenlerle, emekçi halk arasındaki kapitalizmin yarattığı çelişki gözler önüne seriliyor.
Bir yanda Koronavirüs’ün tekstil ve sağlık sektörlerine iyi geldiğini savunan patronlar, öte yanda ölüm korkusuyla terbiye edilen emekçiler var.
TKP'nin Sesi yayında #TKP
https://t.co/2zKv31tPTS
https://t.co/10FCrtmwZi pic.twitter.com/bbhxoSecNe
— TKP (@tkpninsesi) February 25, 2020