Sağlık Bakanı da Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu kabul etti. Koca yaşamını yitiren vaka sayısının 3'e çıktığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazar günü ölen Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu, Kovid-19'dan Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e çıktığını kabul etti.

Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Koca, Aytaç Yalman’ın ölümüyle ilgili şunları söyledi:

"Dört gün önce bizim eski Gata denilen hastanemize müracaat ediliyor.

Daha önce KOAH hastası. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor.

Klinik bulgusu şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Kimlerle temas ettiği dahil olmak üzere herkes taranıyor.

Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Ne zaman? Dün.

'GERİYE DÖNÜK YORUMLADILAR'

Böyle bir vakada başta pozitif sonra negatif olabilir mi? Olabilir, yeni tanıyoruz.

Başta negatif sonra negatif olan vakamızda var. Pencere dönemi olduğu söyleniyor.

Bu dönemde bizim nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı, öyle bir vakada bile beklenmeden erken dönemde taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere herhangi bir yere temas etmeyin. 14 gün hiçbir şekilde temas etmeyin.

Bu pozitif eşi ve yakınlarında çıkması nedeniyle geriye dönük hastanedeki hekim arkadaşlar 'bu koronavirüs olabilir' şeklinde yorumladılar. Dolayısıyla hayatımızı kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 kişi oldu. Buradan yakınlarına başsağlığı diliyorum."

