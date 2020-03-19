Bakan açıklamamıştı, başhekimlik doğruladı: Aytaç Yalman Kovid-19'dan ölmüş

Sultan Abdülhamid Han Araştırma Hastanesi Başhekimliği Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı. Başhekimlik Yalman'ın eşinin de Kovid-19 tedavisi gördüğünü açıkladı.

Sultan Abdülhamid Han Araştırma Hastanesi Başhekimliği, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşinin de koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı 79 yaşındaki Aytaç Yalman'ın pazartesi günü koronavirüs nedeniyle öldüğü hastane tarafından doğrulandı.

Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Yalman'ın eşi de Kovid-19 tedavisi görüyor.

11 Mart'ta nefes darlığı başlayan Aytaç Yalman'ın hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Yalman'ın 3 hafta önce İran'da bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada koronavirüsten ölen hasta sayısının 2 olduğu belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasına göre Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren hastalardan biri 89, diğeri 61 yaşında idi.

