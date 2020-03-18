Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 89 yaşında bir hastanın Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 yüzünden Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Koca yaşamını yitiren kişinin 89 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Koca yaşamını yitiren hastanın virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığını söyledi.

Bakan Koca vaka sayısınınsa 98'e çıktığını açıkladı.

Koca "Geç saatlerde yapılan bu toplantı planlı bir toplantı değildir. Özel bir durum nedeniyledir. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşında idi. Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Koca "Toplam hasta sayısı 98 olmuştur" açıklaması yaptı.