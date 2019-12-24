QNB Finansbank 27 şubesini kapatma kararı aldı

QNB Finansbank, yıl sonu yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere birçok ilde şube kapatma kararı aldı.

Son bir yılda bürüt ve net olarak kârlılığını arttıran tek banka olan QNB Finansbank, yıl sonu yaklaşırken başta İstanbul olmak üzere birçok ilde şube kapatma kararı aldı.

ParaMedya'nın haberine göre, bankanın kapatacağı şube sayısının 27 olduğu dile getirilirken, şube kapatma operasyonunun 2020'nin ilk aylarında da devam etmesi bekleniyor.

Bankanın şu ana kadar kapanan şubelerden işçi çıkartmadığı belirtilirken, kapatılan şubelerin personellerin çeşitli şubelere dağıtıldığı, şube müdürlerinin ise bölgelere çekildiği ifade edildi.

2018'in 3. çeyreğini 1,7 milyar TL net kâr ile kapatan banka, 2019'da net kârlılığını yüzde 12 artırarak net kârını 1,9 milyar TL'ye yükseltti.